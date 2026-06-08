Mit Lukasz Poreba, Immanuel Pherai, Emir Sahiti, Joel Agyekum und Aboubaka Soumahoro hatte der HSV […]
Nach Gewinn von Roland-Garros: HSV gratuliert Hamburger Zverev
Am Sonntagabend ist der Hamburger Tennis-Star Alexander Zverev zum ersten Mal in seiner Karriere zu […]
„Stolz auf dich“: HSV-Profi feiert Familienmitglied nach Aufstieg
Am Sonntagnachmittag hat der Eimsbütteler TV sensationell den Aufstieg in die Regionalliga Nord klargemacht. Mit […]
Zur Saisoneröffnung: Testet der HSV gegen ein Premier-League-Team?
Jetzt haben die reiselustigen HSV-Fans weitestgehend Gewissheit. Am Sonntag veröffentlichte der Verein seinen vorläufigen Sommer-Fahrplan, […]
Ex-HSV-Star Barbarez kann WM-Start gar nicht mehr abwarten – und träumt von K.-o.-Phase
Nur noch wenige Tage, dann erfüllt sich endlich sein großer WM-Traum. Als Spieler hat er […]
Bei WM-Generalprobe: HSV-Star Vuskovic muss zuschauen
Wenige Tage vor dem Beginn der Weltmeisterschaft absolvieren viele Nationen ihre letzten Testspiele, bevor es […]
Doch kein HSV-Abgang? Interessent hat Alternative im Blick
Nachdem am Samstag der fixe Abgang von HSV-Leihgabe Lukasz Poreba zur SV Elversberg bekannt gegeben […]
Eine statt zehn Millionen! HSV-Konkurrent macht Schnäppchen
Das wird ein Riesenschnäppchen für den FC Schalke 04. Der HSV-Konkurrent wird sich wohl mit […]
DFB nominiert Kader für U19-EM: Zwei Hamburger sind dabei
Ende Juni steht für den DFB die U19-Europameisterschaft an. Nun hat der Verband seinen Kader […]
Ebola-Virus löst großes Chaos auf Länderspielreise von HSV-Profi aus
Die Trips waren längst geplant und sollten die Saison für ihn abrunden. Mit zwei abschließenden […]